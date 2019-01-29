Şubat ayında mutfaktaki bir yangına hazır olun





Adana'da mandalina bahçelerini vuran selin ortasında, üreticiler sağlam kalanları kurtarmaya çalışırken, bu durumun gıda fiyatlarında yeni bir artışa neden olacağı yorumları yapılıyor.









Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sel sırasında ürünün önemli bir kısmının yok olduğuna değindi ve pamuk hasadında da büyük aksamalar yaşandığına dikkat çekti.









"Antalya’da neler olup bittiğini de adeta film gibi ekran başında izledik. Yıllar yılı hep ABD’ye özgü bir meteorolojik olay gibi düşündüğümüz hortum artık bizi de vuruyor. Türkiye’nin meyve sebze deposu niteliğindeki Antalya bu hortum ve sert rüzgardan nasibini öyle bir aldı ki, otobüsleri deviren, ağaçları söken bu afet neredeyse sera bırakmadı" diye yazan Aktaş, "Bütün bunlar doğal afet ama bu afetler bizi bir de enflasyon cephesinden vuracak" diye de ekledi.









Ocak ayında enflasyonun yüksek çıkma ihtimaline işaret eden Aktaş, "Türkiye’nin meyve ve sebze kaynağı olan Çukurova ve Antalya yöresinde yaşanan doğal afetler mevsim ürünlerinde kaçınılmaz olarak fiyat artışına yol açacak. Zaten meyve ve sebzede üreticiden çıkış fiyatıyla tüketiciye ulaşma aşamasındaki fiyat arasında oluşan devasa uçurumu bir türlü daraltamadığımız için fiyatlar başını almış gidiyor. Ama fiyatlarda bu günleri arayabiliriz" uyarısında bulunuyor.









Bu doğal afetlerin etkisinin yakın zamanda görüleceğini kaydeden Aktaş, "Ocak ayı fiyat endeksine yansıma sınırlı kalacak gibi. Sınırlı yansımada bile gıda maddesi fiyatlarının ocak ayında yüzde 2’den az artması çok zor görünüyor. Ama asıl yansıma şubat enflasyonunda olacak. Bazı “yaratıcı” meslektaşlarımız yine “Cüce aydan dev enflasyon çıktı” diye başlık atar mı bilinmez. Ama bu doğal afetlerin asıl etkisini şubatta göstereceği kesin gibi" diye ekledi.