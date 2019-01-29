Samanyolu Haber /Gündem / 30 yıllık fabrika doğalgaz borcunu ödeyemediği için üretimi durdurdu! /29 Ocak 2019 17:08

30 yıllık fabrika doğalgaz borcunu ödeyemediği için üretimi durdurdu!

1988 yılında üretime başlayan, seramik ve çini alanında faaliyet gösteren Kütahya’nın önemli firmalarından biri olan Altın Çini 350 işçisini geçici olarak işten çıkararak üretimi durdurduğunu açıkladı.

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Seramik alanında Türkiye ve Kütahya'nın önde gelen üreticileri arasında yer alan Altın Çini 350 işçisini geçici olarak işten çıkararak üretimi  durdurdu. Fabrikadan yapılan açıklamada, “Altın Seramik tesislerinde üretimin durdurulma sebebi ise yükselen doğalgaz ve elektrik maliyetleri ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayıdır. Üstelik ÇİNİGAZ tarafından yapılan tebligatta 28 Ocak /2019 günü gazın kesileceği ve kesilmemesi için 4 milyon 255 bin TL'lik teminat istenmesi bu kararın alınmasına sebep olmuştur. ” ifadeleri kullanıldı.


500 BİN TL’LİK FATURA 790 BİN TL OLARAK GELDİ


Yaklaşık 4 aylık bir stoklarının olduğunu belirten şirket yetkilileri , “Seramik sektöründe ayda yaklaşık 500 bin metrekare duvar karosu ve yer karosu üreten fabrikamız stoklarında şu anda Yaklaşık 4 aylık üretim miktarımız olan 2 milyon metrekare stok vardır. Bu stoku eritmeden yeniden bu stoka üretim yaparak ürün katmak anlamsızdır. Geçen sene temmuz ayında Ödediğimiz 1 milyon 250 bin TL doğal gaz faturası en son ayda bir milyon 950 bin TL olarak gelmiştir. Keza yine Temmuz ayında 500 bin TL civarında gelen Elektrik faturası geçen ay 790 bin TL olarak gelmiştir. Altın çini işçilerini mağdur etmemiş senelik izinleri bulunanları ilk etapta izinlerini kullanarak, ücretle daha sonra ücretsiz olarak izine ayırmıştır.” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

İşçilerin fabrika kendilerini ücretsiz olarak izine ayırmasından dolayı iş akdini feshetme ve tazminat hakları Altın Seramik güvencesi altındadır. Yönetim kurulu bu konuda güvence vermiştir. Hükümet katma değer üreten, ihracat yapan bir firmaya daha fazla destek vermelidir. Bugün itibarı ile ödenmemiş, geciken hiçbir borcumuz olmadığı gibi Bankalara taksitli kredilerimizde zamanında ödenebilecektir. İş yerinin Şu an için tamamen kapanması söz konusu değildir. Zira Çini bölümü üretime devam etmektedir. Önümüzdeki hafta katılınacak olan Unıcera İstanbul seramik fuarında işletmemiz standını açacak ve oradan yapacağı yeni bağlantılarla üretim hayatına tekrar dönecektir yönetim ve yönetim kurulu hiç kimsenin mağdur olmaması açısından gerekli her türlü planı ve yol haritasını yapmıştır.
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