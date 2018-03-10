Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deki rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü /10 Mart 2018 16:07

ABD'deki rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yountville kentinde bulunan gaziler evinde Cuma günü silahlı bir kişi üç kadını rehin aldı. Olayda 48, 42 ve 29 yaşlarındaki üç kadın ve saldırgan hayatını kaybetti.

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ABD'deki en büyüğü olan ve 1000 kadar eski askere hizmet veren Napa Vadisi'ndeki 'The Pathway Home' isimli Gazi Evi'ne dalıp elindeki tüfekle etrafa ateş açan saldırgan, tesisin genel müdürü Christine Loeber (48) psikoloğu Jennifer Golick (42) ve bir diğer çalışanı Jennifer Gonzales'i (29) rehin aldı.

Kurbanların, post-travmatik stres bozukluğu yaşayan askerlerin tedavisini amaçlayan bir program kapsamında çalışan kişiler oldukları bildirildi. 36 yaşında bir gazi olduğu belirtilen saldırganın ise tesiste program kapsamında tedavi görmek üzere bulunduğu kaydedildi. Yerel politikacı Bill Dodd, saldırganın söz konusu programı "birkaç gün içerisinde terk etme durumunda" olduğunu söyledi.

Aralarında FBI çalışanlarının da bulunduğu polis memurlarının saatler boyunca saldırganla iletişime geçmeye çalıştıkları belirtildi. Çabaların sonuç vermemesi üzerine krizin yaşandığı odaya baskın düzenleyen memurların, saldırgan ve rehin alınan üç kadının cesetleriyle karşılaştıkları belirtildi.

1884 yılında kurulan ve ABD'nin en büyük gaziler evi olma özelliğini taşıyan tesiste yaklaşık bin gazi yaşıyor.
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