Samanyolu Haber /Gündem / AKP Sosyal Medya mesajlarını depolamak için yatırım yaptı... /10 Mart 2018 17:26

AKP Sosyal Medya mesajlarını depolamak için yatırım yaptı...

Sosyal medya verilerinin ülke içinde depolanması için İstanbul ve Ankara’da üç internet erişim noktası planlanıyor.

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Türkiye’nin, en yüksek sosyal medya kullanım oranına sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, “İnternet erişim noktalarının ikisi İstanbul’da, biri de Ankara’da planlandı. Türkiye’deki insanlarımızın bilgileri, yurt dışına gidip gelmek zorunda kalmayacak” dedi.

 

AA’nın haberine göre, bu durumun olumlu yönde kullanılması halinde ülke için iyi bir gelişme olarak nitelendirilebileceğini anlatan Zerey, “Sosyal medyadaki bilgilerin tamamen yurtdışına gitmesi bizim açımızdan sıkıntı. Bizim tercihimiz, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye’deki verileri, Türkiye’de depolaması. İsteğimiz, bizim bilgilerimizin yurt dışında, bilmediğimiz bir yerde depolanmaması” diye konuştu.

 

‘Gerek kalmayacak’
 

Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını ve öncelikli olarak altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zerey, şöyle devam etti: “Biz gerekli altyapıyı sağlayalım ki depolama konusunda talepte bulunabilelim. Bununla ilgili fiber altyapı Türkiye’de yaygınlaştırılmış olmalı. Buna bağlı olarak da internet erişim noktalarının oluşturulması lazım. İnternet erişim noktası da tüm işletmecilerin Türkiye’deki bir yere bağlanıp verileri saklaması demek. Bu anlamda ilk etapta internet erişim noktası için üç yer planladık. Türkiye’deki bu üç yere bağlanılıp bilgi geçişlerinin sağlanmasının istiyoruz. Bugün itibarıyla bilgiler yurt dışına gidip geliyor. Nedeni de altyapının yeterli olmaması. Biz bu yapıyı değiştirmek istiyoruz.”

 

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