Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski Bakan danışmanı: AKP kendi yandaşlarını yurtdışına kaçırıyor /10 Mart 2018 14:15

Eski Bakan danışmanı: AKP kendi yandaşlarını yurtdışına kaçırıyor

Eski Bakan Egemen Bağış ve Mehmet Müezzinoğlu'nun danışmanı Tuna Bekleviç'ten ilginç bir iddia geldi

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Eski bakan danışmanı ve AKP'den milletvekili adayı  Tuna Bekleviç şimdilerde muhalefet safında. 

Bekleviç, bazı büyük şirketlerin son dönemlerdeki yurt dışı satın almalarının masum olmadığını ve iktidarın buna bilinçli olarak destek olduğuna inandığını belirtti. İktidarın 2019’da kaybetme olasılığına karşı kendince önlem aldığını ve kendisine yakın şirketlerin ciddi finansman sorunlarını önceliklediğini savundu.

Bekleviç'in açıklaması şöyle: 

Tek adam rejimini finanse eden tüm rezil şirketler, yurt dışında varlık alma mazereti ile tüm parasını yurt dışına çıkartıyor. Bu enkazı kaldırmamız 1994, 1997 ve 2001’de yaşanan krizlerden çok daha zahmetli olacak!

Bu şirketlerin sürekli AVM satmasının sebebi Malezya ve benzeri ülkelerin başını çektiği yatırım fonlarının AVM satın almasıdır. Tüm bu operasyonun tek adama rağmen yapıldığını düşünmüyoruz. Tam aksine tek adam rejimi, ilk seçimde kaybedeceğini anladığı için, kendi adamlarını bilinçli olarak yurt dışarıya çıkartıyor.

Büyük alımların eskiden Almanya veya Amerikan fonlarından gelirken şimdi alımların tek adam zihniyetine ses çıkartmayan ülkelerden gelmesi gerçeği bizi doğruluyor. Tek adam iktidarının son dönemdeki tüm dış ziyaretlerini Türkiye için değil yandaş şirketlerin finansman sorununu çözmeye yardımcı olmak için yaptığını düşünüyoruz.
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