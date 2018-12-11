Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de yakalanan Rus casusu Butina itirafçı oldu /11 Aralık 2018 19:10

ABD'de yakalanan Rus casusu Butina itirafçı oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk yapmakla suçlanan Rus vatandaşı Maria Butina'nın suçunu kabul ettiği belirtiliyor.

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Bu hafta görülmesi beklenen dava duruşmasında Butina'nın ABD'li savcılarla işbirliğine gideceği kaydedildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında gözaltına alınan Butina, ABD'nin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği'ne (NRA) sızmak ve Washington'ın Rusya politikasına etkide bulunmaya çalışmakla suçlanıyor.

29 yaşındaki Butina'nın ABD'ye eğitim için gitmeden önce ülkesinde 'Right to Bear Arms' (Silah bulundurma hakkı) adlı bir grup kurduğu biliniyor.

Butina'nın Rusya'daki üst düzey yetkililere istihbarat sağladığı iddialar arasında.

Butina'nın Cumhuriyetçi Parti'yle yakın ilişkiler kurduğu ve bireysel silahlanma hakkı için kampanyalar yürüttüğü iddia ediliyor.

Casusluk davası, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği Mueller soruşturmasından bağımsız yürütülüyor.

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