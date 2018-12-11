Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, şimdi de Rusya'dan sığır eti alımını onayladı /11 Aralık 2018 18:38

Türkiye, şimdi de Rusya'dan sığır eti alımını onayladı

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türkiye'nin Rusya'dan sığır eti ithalatıyla ilgili veterinerlik sertifikasını onayladığını açıkladı.

SHABER3.COM

Rosselhoznadzor'un açıklamasına göre Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Rusya'dan sığır eti ithalatının önünü açacak veterinerlik sertifikasını onayladı.

Açıklamada, "Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Rosselhoznadzor'a Rusya'dan Türkiye'ye sığır eti ithalatına ilişkin veterinerlik sertifikasını onaylandığını bildirdi" dendi.

Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Nikitin, daha önce Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Ancak Türk veterinerler başta şirketimiz olmak üzere Rusya'daki kuruluşlarda denetimde bulunsa da, şu anda veterinerlik konusu nedeniyle Türk pazarına erişimimiz bulunmuyor. Denetimlerden memnunuz, ancak bazı bürokratik engeller devam ediyor ve Türkiye'ye ihracat şu an itibariyle kapalı durumda" demişti.

Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, şimdi de Rusya'dan sığır eti alımını onayladı Sonraki Haber >>

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:36