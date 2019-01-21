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ABD-YPG devriyesine Suriye'de saldırı
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ABD-YPG devriyesine Suriye'de saldırı
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21 Ocak 2019 14:24
ABD-YPG devriyesine Suriye'de saldırı
Menbic’te geçen hafta ABD askerlerine yönelik intihar saldırısının ardından bugün yeni bir saldırı haberi daha geldi.
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AFP’nin duyurduğuna göre Suriye’de ABD askerlerine yönelik yeni bir saldırı oldu. ABD askerleri ve YPG’lilerin Haseke’de ortak devriye yapan konvoyunu hedef aldığı belirtilen intihar saldırısında 5 kişinin öldüğü belirtiliyor…
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