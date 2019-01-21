Samanyolu Haber /Dünya / ABD-YPG devriyesine Suriye'de saldırı /21 Ocak 2019 14:24

ABD-YPG devriyesine Suriye'de saldırı

Menbic’te geçen hafta ABD askerlerine yönelik intihar saldırısının ardından bugün yeni bir saldırı haberi daha geldi.

SHABER3.COM

AFP’nin duyurduğuna göre Suriye’de ABD askerlerine yönelik yeni bir saldırı oldu. ABD askerleri ve YPG’lilerin Haseke’de ortak devriye yapan konvoyunu hedef aldığı belirtilen intihar saldırısında 5 kişinin öldüğü belirtiliyor…
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