E-Devlet sisteminde dava dosyaları artık görünmüyor

Hakkında açılan davaların sonucunu ve seyrini, duruşma günlerini e-devlet platformundaki adli işlemler kısmından takip etmek isteyenler, son günlerde “adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava dosyası bulunamamıştır.” mesajıyla karşılaşıyor.







Bu uygulamanın herkesi mi yoksa sadece bazı davaları mı kapsadığı bilinmezken sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda farklı mesaj da dikkati çekiyor.





UYAP PORTALI AÇIK





E-devlette bazı dosyalara erişimin kaldırıldığı belirtilirken vatandaşlara açık olan UYAP portalından dosyalara erişimin devam ettiği belirtiliyor. Bir süredir UYAP sistemine avukatlar ve yargı üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da e-devlet şifreleri aracılığıyla girebiliyor. Bu şekilde hakkında açılan davaların içeriğini ve iddianameleri görebilen vatandaşların bu hizmeti kullanmaya ne kadar devam edebileceği bilinmiyor