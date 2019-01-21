Yunanistan'da Meriç'ten geçenleri fotoğraflayan iki kişi gözaltına alındı

Yunan basınının Yunanistan Kara Kuvvetleri'ne dayandırdığı haberine göre, Yunan bir çavuş ve uluslararası bir sivil toplum üyesi İngiltere vatandaşı dün göçmenlerin Türkiye'den Yunanistan'a geçiş noktasının fotoğrafını çektikleri için gözaltına alındı.







Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan Sputnik Yunanistan'a yapılan açıklamada da bu bilgi doğrulandı.





Yunan basını tutuklanan çavuşun Orta Makedonya bölgesindeki İmatya ilinde görev yaptığını, neden Yunanistan-Türkiye sınırında bulunduğuna ilişkin ifade vereceğini yazdı. Fotoğraf makinesinde göçmenlerin yanı sıra sınırdaki mayınlı bölgenin fotoğrafları da bulundu. Çavuş, fotoğraf çekerken sivil kıyafetler içindeydi ve gözaltı sırasında güvenlik güçlerine direnmedi.