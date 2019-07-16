İşte Damat Berat'ın eseri: 6 aylık bütçe açığı 76,8 milyar TL

Merkeze idare bütçesi haziran ayında 12,1 milyar lira açık verdi. 6 aylık bütçe açığı 78,6 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen yıl eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bütçe açığının 2019 yılında toplam 80,6 milyar TL olacağı ifade edilmişti.

AÇIK TAHMİNİNİN YÜZDE 97,5'İ 6 AYDA GERÇEKLEŞTİ

Buna göre YEP'te yer verilen 2019 bütçe açığının yüzde 97,5'ine ilk 6 ayda ulaşılmış oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) ocak ayında Hazine'ye aktardığı 38 milyar TL temettüye (kâr payı) rağmen bütçe açığı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Bütçe açığının sene sonunda 150 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyor.

VERGİ GELİRLERİ SADECE YÜZDE 5 ARTTI

2019 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 oranında artarak 55,5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 12,5 oranında azalarak 67,5 milyar TL olarak tahakkuk etti.







2019 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı (44,9 milyar TL).





2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46,1 milyar TL olan bütçe açığı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78,6 milyar TL'ye yükseldi.







GİDERLER YÜZDE 20,5 ARTTI





2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12,3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken bu sene 27,8 milyar TL faiz dışı açık verildi.





2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 403 milyar TL oldu.





Bütçe giderleri ise yüzde 20,5 artışla 481,6 milyar TL'ye yükseldi.





2019 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 307,7 milyar TL oldu.





Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 17,7 artarak 430,8 milyar TL'yi buldu.