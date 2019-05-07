Samanyolu Haber /Dünya / ABD yaptırımı İran'da halkı sefil etti: Gıda fiyatları uçtu, asgari ücretle 11 kilo et alınabiliyor /07 Mayıs 2019 10:17

ABD yaptırımı İran'da halkı sefil etti: Gıda fiyatları uçtu, asgari ücretle 11 kilo et alınabiliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun süredir devam eden siyasi gerginlik iftar sofralarını vurdu. ABD'nin nükleer çalışmaları gerekçe göstererek İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkedeki gıda fiyatları 3-4 kat arttı.

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Euronews'te Kerem Congar imzasıyla yayınlanan haberde geçtiğimiz Ramazan ayında kırmızı etin kilosuna 300 bin Rial (40 TL) ödeyen İran halkı, bu sene 1 milyon 200 bin Rial'i (160 TL) gözden çıkarmak zorunda. Tavuk etinin kilosu da geçen seneye göre 3 kat artmış durumda. Kilosu geçen sene 65 bin Rial (9 TL) olan tavuk, bu sene piyasada 160 bin Rial'e (21 TL) satılıyor.

Tamamen yerli üretim ürünlerin fiyatlarında da büyük artış söz konusu. İran pirinci ve ülkede üretilen yumurta, bir sene içerisinde yüzde 47 ile yüzde 167 arasında zamlanmış durumda. İran'da asgari ücret 12,5 milyon Rial (1,720 TL). Halk bu ücretle sadece 11 kilo kırmızı et alabiliyor.

İran'da Ramazan ayında sıklıkla tüketilen hurma, süt, peynir gibi yerli malı temel gıda ürünlerinin fiyatları son birkaç senenin en yüksek seviyesine çıktı.

Trump'ın kararı petrol fiyatlarını artırdı

İran ekonomisine darbe ise Washington yönetimininden geldi. Donald Trump'ın nisan ayı sonunda aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye İran'a uygulanan yaptırımlardan muaf tutulması uygulamasına son verileceğini duyurması petrol fiyatlarının artmasına sebep olurken İran'ın en büyük ihracat kalemindeki gelirini sıfırlamayı amaçlıyor.
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