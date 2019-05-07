Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa hukukçusu Cem Eroğul: YSK, demokrasi tarihimizin en güçlü kalesini yıkmıştır /07 Mayıs 2019 10:22

Anayasa hukukçusu Cem Eroğul: YSK, demokrasi tarihimizin en güçlü kalesini yıkmıştır

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Cem Eroğul, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal edip yeniden seçim yapılması kararını değerlendirdi.

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BirGün’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eroğul, YSK’nin verdiği kararla, demokrasi tarihinin halk mücadelesiyle elde edilmiş bu en büyük kazanımı olan seçim güvencesini kendi eliyle yıktığını vurguladı.
 
“Eroğul’un değerlendirmeleri şöyle:

YSK, verdiği bu kararla, demokrasi tarihimizin en güçlü kalesini, en değerli kazanımını
yıkmıştır. Türkiye’de, klasik demokratik haklar içinde, halk, bir tek seçim dürüstlüğü için kitlesel bir mücadele vermiştir.

1946-1950, arasında, dört yıl boyunca halk, Demokrat Parti önderliğinde, meydanları yüz binlerle doldurmuş, “reyimiz namusumuzdur” diye haykırmıştır. YSK, 1950’de, CHP iktidarının da bu sese kulak vermesiyle kurulmuştur. Az gelişmiş bir ülkede, seçimlerin yalnızca denetiminin değil yönetiminin de yargıçlara bırakılmasıyla, tarihte ilk kez dürüst seçim güvencesi yaratılmıştır.

Ülkemizde son yetmiş yılda, bütün olumsuzluklara karşın yine de dürüst seçim yapılabilmiş olması, bu büyük kazanım sayesinde olmuştur. Her şeye dokunan 12 Eylül bile, YSK’ye dokunamamıştır. Ne acıdır ki, 6 Mayıs 2019 günü İstanbul büyük şehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin olarak verdiği kararla, YSK, demokrasi tarihimizin halk mücadelesiyle elde edilmiş bu en büyük kazanımını kendi eliyle yıkmıştır.

Bu ülkenin bir anayasacısı olarak üzüntüm sonsuzdur.”
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