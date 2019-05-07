Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilin YSK isyanı: 'Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir' /07 Mayıs 2019 10:15

AKP'li vekilin YSK isyanı: 'Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir'

AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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 Yeneroğlu, hukuk vurgusu yaparak AKP’lilere “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” uyarısında bulundu.

YSK’nın İstanbul seçiminin yenilenmesine kararının ardından AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan dikkat çeken bir mesaj geldi.


AKP’li Yeneroğlu, hukuk vurgusu yaparak AKP’lilere “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” uyarısında bulundu.

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından “Sosyal medya hesabından Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir..” mesajını paylaştı

.İşte o paylaşım: 


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