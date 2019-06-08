ABD, Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alıyor

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi dün gece patlak verdi… ABD basınına yansıyan haberlerde ve Shanahan’ın Akar’a gönderdiği mektubun içeriğinde Türkiye’nin de kilit rol oynadığı F-35’lerle ilgili kritik bir hamle yapıldığı ortaya çıktı.

Amerika ve Türkiye arasında Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri konusunda görüş ayrılıklarının aşılması çabalarında somut ilerleme sağlanamaması üzerine ABD'den Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik bir adım geldi. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini bildirdi.

Shanahan’ın imzasını taşıyan mektup ve mektuba iliştirilen belgede Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik başka hangi adımların atılacağına yer verildi.

Mektuba, Hulusi Akar’ın 6 Nisan’da yaptığı ABD temaslarından duyulan memnuniyet vurgulanarak başlarken, ABD ile Türkiye arasındaki ortaklığa büyük önem verildiği belirtildi. Shanahan mektupta, Türk askerlerinin Rusya’ya S-400 için eğitim almaya gitmelerinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu aktardı. Shanahan, “Değerli ilişkimizi devam ettirmeyi amaçlarken, S-400 sürecinin bitmemesi durumunda F-35 programından Türkiye’yi çıkaracağız” ifadesini kullandı.









Haziran ayında 20, Temmuz ve Kasım ayları arasında da 14 olmak üzere toplam 34 öğrenci pilotun Amerika'ya eğitim için gelmesi planlanıyordu. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektupta Türk pilotlara artık eğitim verilmeyeceğini ifade etti. Mektuba iliştirilen ve “Türkiye'nin F-35 Programından Çıkarılması” adını taşıyan belgede “Bu eğitimler artık gerçekleşmeyecek çünkü Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alıyoruz. Artık bu sistemlerin kullanılmasında yeterlilik kazanılması gibi gereksinim olmayacak” ifadeleri kullanıldı.?





“EĞİTİM GÖREN TÜRK ASKERLERİ 31 TEMMUZ’A KADAR ABD’DEN AYRILACAK”

Patrick Shanahan mektubunda Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde ve Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde F-35 eğitimi alan 42 Türk öğrenci pilotun da 31 Temmuz'a kadar Amerika'dan ayrılması gerekeceğini bildirdi.



