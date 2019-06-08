Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun eski danışmanı açıkladı: ‘Gül ve Babacan partiyi sonbaharda kuracak’ /08 Haziran 2019 11:19

Davutoğlu'nun eski danışmanı açıkladı: ‘Gül ve Babacan partiyi sonbaharda kuracak’

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun danışmanlığını da yapan yazar Etyen Mahçupyan, Abdullah Gül ile Ali Babacan’ın kuracakları iddia edilen yeni parti için sonbaharda harekete geçeceklerini ileri sürdü.

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Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski ekonomi Bakanı Ali Babacan’la ilgili haberler dünya gündeminde de yer bulmaya başladı.

ERDOĞAN PARTİ İÇİ İSYANLA KARŞILAŞABİLİR
The Economist’te yer alan ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisi içinde bir isyanla karşılaşabilir’ başlıklı makalede, Gül ve Babacan’ın sonbaharda harekete geçeceği belirtildi.

Ayrıca aynı makalede açıklamalarına yer verilen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Gül ve Babacan’ın yeni parti için bu yılın başında hazır olduğunu ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasını bekleme kararı aldıklarını söyledi. Mahçupyan, “Sonbaharda harekete geçecekler” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DEFA KAYBETMEK MEŞRUİYET KRİZİNE YOL AÇAR
The Economist ise böyle bir adıma dair gelişmelerin, İstanbul’da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimine bağlı olduğu yorumunu yaptı.

Dergi, “Erdoğan için ülkenin en büyük kentini ilk seferde kaybetmek acı vericiydi. Üç ay içinde ikinci defa kaybetmek ise bir meşruiyet krizine yol açacak kadar utandırıcı olabilir. AK Parti içinde kendisini eleştirenler, seslerini yükseltme cesaretini bulabilir” ifadelerini kullandı.

EN CİDDİ MEYDAN OKUMA OLACAK
Economist dergisi, Türkiye’de yeni bir muhafazakâr partinin AKP desteğinde kayda değer bir hasar yaratmasının beklenmediğini belirtse de, “Erdoğan bu girişimi en başından engelleyebilir. Fakat hayata geçerse, partisi içinden karşılaştığı en ciddi meydan okuma olacaktır” diye yazdı.
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