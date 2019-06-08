Berat Albayrak, G20 Hazine ve Maliye Bakanları Zirvesi'ne gitmiyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8-9 Haziran’da Japonya’nın Fukuoka şehrinde yapılacak Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Zirvesi’ne katılmayacağını, zirvede Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil edeceğini yazdı. Yetkin, “Bakanlık kaynakları tarafından, Nisan ayında Washington’da uluslararası mali çevrelerle “zaten görüşmeleri olmasına” ve liderler zirvesi öncesi ayrı bir maliye bakanları toplantısına katılacak olmasına bağlanıyor” bilgisini paylaştı.





Murat Yetkin kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, Berat Albayrak’ın aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “28-29 Haziran tarihlerinde Osaka şehrinde yapılacak G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmasının beklendiğini” aktardı. Yetkin, “Bakan Albayrak, Nisan’da Vaşington’da ekonomi ve finans çevreleriyle temaslarında aradığını bulamadıktan sonra, Trump’ın damadı ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner’in desteğiyle –aynı zamanda kayınpederi olan- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a özel bir mesaj iletmişti. Resmen açıklanmamakla birlikte, Ankara’daki kaynaklar, G20 Hazine ve Maliye Bakanları Zirvesine yardımcısı Bülent Aksu’yu gönderen Bakan Albayrak’ın bu ziyarette Erdoğan’a eşlik edeceğini söylüyor” dedi.