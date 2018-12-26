Samanyolu Haber /Dünya / ABD sınırında bir çocuk daha öldü /26 Aralık 2018 10:44

ABD sınırında bir çocuk daha öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan gelerek Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçen ve sınırda gözaltına alınan 8 yaşındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza biriminden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle Guatemala'dan gelerek yasa dışı yollarla ABD'ye geçen 8 yaşındaki erkek çocuk, New Mexico eyaletindeki Alamogordo bölgesinde dün sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Soğuk algınlığı ve ateş teşhisi konulan çocuk, ilaç verilerek taburcu edildi. Günün ilerleyen saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti ile tekrar hastaneye kaldırılan çocuk kısa süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Önceki hafta, Guatemala'dan gelen 7 yaşındaki bir kız çocuk da gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.
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