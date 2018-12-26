Samanyolu Haber /Gündem / 'En az %52 dişlerini sıkarak bekliyor' /26 Aralık 2018 10:48

'En az %52 dişlerini sıkarak bekliyor'

Osmanlı Ocakları isimli tuhaf grubun üyeleri, İstanbul Zeytinburnu'da bulunan FOX TV binası önünde siyah çelenk bıraktı.

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Grup adına yapılan açıklamada gazeteci Fatih Portakal'a yönelik olarak "Bilmelisin ki en az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir" dendi.

Kırmızı yelekler giyen Osmanlı Ocakları üyeleri, İstanbul Zeytinburnu'da bulunan FOX TV binası önünde siyah çelenk bıraktı.

Burada konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fatih Portakal için "Bilmelisin ki en az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir" dedi.

?Siyah çelenke bir de kırmızı gül koyarak Portakal'a tepki gösterdiklerini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

— Ey Portakal, HDP'nin çağrısına uyma. Sen HDP'li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal… Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen ey Portakal, seni kınıyoruz.
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Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

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