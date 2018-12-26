AKP ve MHP'liler 'Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili komisyon kurulmasın' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in ilk imza sahibi olduğu önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.







CHP grubunun önergesine İYİ Parti ve HDP “Evet” oyu verirken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis Genel Kurulu’na önergenin oylanacağından haberi olmasına rağmen katılmadı. Bu durum eleştiri konusu oldu.





“BİR ÇALIŞMA VAR” AÇIKLAMASI





Mustafa Destici önerge üzerine öğlen saatlerinde yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün zaten araştırıldığını belirtti.





Destici, HDP’nin önergeye destek vermesini eleştirerek, “Bu hususla ilgili, Meclis araştırması komisyonunun tekrar kurulmasıyla ilgili bizim avukatlarımızla birlikte yaptığımız bir çalışma var. Yine, ben inanıyorum ki Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti gruplarının oluruyla bu komisyon kurulacaktır. Dolayısıyla PKK’nın siyasi sözcülerinin haddi de değildir ve onlar geçmişte de olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır” dedi.





Destici’nin böyle söylemesi üzerine de HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, “Bu işi bu kadar kişiselleştirdiğinde benim de doğal olarak sormam gerekiyor: Siz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun mirası üzerinden siyaset yapıyorsunuz ve mahkemede Sayın Yazıcıoğlu’nun eşi hanımefendi ve kardeşi sizi orada görmek istemediğini, onun davasına ihanet ettiğinizi söylüyor ve onun yargılama sürecinde üzerinize düşeni yapmadığınızı söylüyor. Ben de bunu hatırlatmak zorundayım” karşılığını verdi.





Tartışmaların ardından akşam saatlerinde oylanan önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi