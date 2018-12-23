Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin yeni Savunma Bakanı Shanahan oldu /23 Aralık 2018 20:53

ABD’nin yeni Savunma Bakanı Shanahan oldu

ABD Başkanı Trump, Yardımcı Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığı görevine atadı.

SHABER3.COM


Mattis döneminin Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, 1 Ocak itibarıyla Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek. Kararı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan duyurdu.
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