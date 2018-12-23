Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen’den ilk açıklama!

Avukat Celal Ülgen, "Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum" ifadelerini kullandı.







Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen şu ifadeleri kullandı;





“Her önüne gelen savcı her önüne gelen düşünce açıklamasına “vay sen Cumhurbaşkanına hakaret ettin” diye dava açarsa rejimin adı değişir. Her şey kış olur. Ağaçlar yapraklarını döker, Kuşlar ötüşünü unutur. İfade/düşünce hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme olanak ve özgürlüğüdür. Kimse bu özgürlükleri kullanırken lafı çarpıtılarak ya da niyet okuyuculuğu yapılarak suçlanamaz. Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum.”