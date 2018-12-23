Karamollaoğlu, AKP’nin en büyük endişesini açıkladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya’da düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konunşan Karamollaoğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa’yı aday gösterdiklerini açıkladı.





“YENİDEN GELECEĞİZ”





Milli Görüş belediyeciliğini en iyi gösteren şehirlerden birinin Konya olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye’mize, bütün İslam alemine göstereceğiz. Bütün bunları el birliğiyle yapacağız. Maalesef belli bir maddi imkana sahip değiliz. Bugün Meclis’te bulunan partiler, grupları olanlar, hazineden en az 70 milyon para alıp kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Bizim faaliyetlerimizi ise sizler finanse ediyorsunuz. Allah razı olsun, herkes gücü yettiği kadar destek veriyor. Ancak daha fazlasını tedarik etmeye mecburuz” dedi.



