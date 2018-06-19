Devtetin Valisi ile Erdoğan'ı seven iş adamı oy için helikopter ile köyleri dolaşıyor...

HDP Adana Milletvekili ve HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve AKP'li iş insanı Ethem Sancak'ın Siirt'in köylerine giderek "HDP'ye oy vermeyin" dediğini söyledi.

Beştaş konuya Twitter hesabından değinerek, "Siirt Valisi ve Ethem Sancak (RTE’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı) helikopterle Siirt’in Doğan köyüne gidip HDP’ye oy vermeyin demiş. Doğan köyünde ezici çoğunlukla oy aldığımız bir köy. Bu bir seçim çalışması değildir. Attığınız her adımı duyuyoruz unutmayın ve takipteyiz..." diye yazdı.

Ethem Sancak'ın "gezisi" Siirt Valiliği'nin internet sitesinde de yer aldı. Sancak'ın Siirt Pervarili olmasına vurgu yapılan yazıda Doğan köyüne de gittikleri belirtiyor.





Valiliğin yazısı şöyle:





"Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İş adamı Ethem Sancak ile birlikte Ramazan Bayramının üçüncü gününde Pervari ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı...

Çocukluğunun büyük bir bölümünü Pervari’de geçiren İş Adamı Ethem Sancak da ilçede eski arkadaşlarıyla özlem giderdi. Vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Pervari ilçesine bağlı Gökçekuru köyü, Gökbel mezrasını ziyaret eden Vali Atik ve beraberindeki heyet, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Yazlıca (Herekol) dağı eteklerinde kurulu Doğan köyünde şehitlik açılışına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.



