Samanyolu Haber /Gündem / ABD: Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok /23 Mart 2018 10:09

ABD: Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasını yaptı

SHABER3.COM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Menbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Galloway, "Menbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:
"Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. IŞİD kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."

'GÖRÜŞMELER HENÜZ BİR SONUCA BAĞLANMADI'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, "Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı" ifadesini kullandı.

'SAVUNMA BAKANLIĞI'NA SORUN'

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Menbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız" dedi.
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