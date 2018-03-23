Samanyolu Haber /Gündem / Afrin'e vali atanacak /23 Mart 2018 10:13

Afrin'e vali atanacak

Tayyip Erdoğan, 20 Ocak'tan beri devam eden Afrin Harekatı kapsamında ele geçirilen Afrin'e vali ve başka yerel atamaların yapılacağını söyledi.

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Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle bir araya geldi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre Erdoğan vekillere şunları söyledi:
"Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin diğer atamalar yapılacak. Afrin’de hem güvenlik hem de yaşam koşullarıyla ilgili restorasyon çalışmaları başladı. 

GANİMET AÇIKLAMASI: BİZDEKİ FETVACILAR GİBİ…

ÖSO kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin iddialar üzerine inisiyatif alıyoruz. Kolordu komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi, orada da fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva verilmiş. Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak.

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