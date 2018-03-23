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Yayınevine tekrar operasyon: 55 gözaltı
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Yayınevine tekrar operasyon: 55 gözaltı
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23 Mart 2018 10:00
Yayınevine tekrar operasyon: 55 gözaltı
Geçtiğimiz günlerde gözaltı operasyonu gerçekleştirilen Kaynak Holding bünyesindeki Işık Yayıncılık’a 2. operasyon yapıldı.
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Yayınevinde çalışan 55 kişi hakkında İstanbul merkezli 13 ilde sabah saatlerinde baskınlar yapıldı, operasyonlar devam ediyor.
Yayınevine yönelik ilk yapılan operasyonda 24 kişi tutuklanmıştı.
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