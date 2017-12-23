ABD’li general: Savaş yaklaşıyor

Sputnik’in military.com'dan derlediği habere göre Neller, bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunarak askerlerine yerlerinin değişebileceğini bildirdi.







Askerlerine seslenen general, “Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz” dedi.





Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya'ya odaklanacağını dile getiren Neller, “Sadece neden burada olduğunuzu unutmayın. Onlar gözlemliyor. Tıpkı sizin nasıl onları gözlemlediğiniz gibi, onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3 bine çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.





RUSYA YENİ BİR ORDU KURUYOR





Kamçatka yarımadasında karargahı kurulacak yeni orduya Rusya'nın Pasifik Donanması'nın Deniz Hava Birlikleri ve Hava Savunma Birlikleri katılacak.





En az iki tümenden oluşturulacak yeni ordu Kamçatka yarımadası, Çukotka, Arktik ve Pasifik bölgesinin hava güvenliğini sağlayacak. Yeni ordunun sorumluluk bölgesi sınırları Kuzey Kuril adalarından Vrangel adasına kadar uzanacak.





Petropavlovsk-Kamçatki yakınlarında yerleşen 317. Karma Hava Kuvvetleri Alayı ve 53. Hava Savunma Tümeni Bölge Ordusunun temelini oluşturacak.