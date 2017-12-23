Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Başsavcılığı Yeni Şafak'ı yalanladı /23 Aralık 2017 12:21

Ankara Başsavcılığı Yeni Şafak'ı yalanladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 ve 2013 yılları arasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sorularının çalındığı ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

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Başsavcılık, Yeni Şafak'ı yalanladı: ALES ile ilgili soruşturma yok

Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, belli sınavlara ilişkin soruşturmaların ayrı ayrı sürdüğünü söyledi.

Ancak aynı yetkili, ilgili yıllardaki ALES sınavlarını kapsayan ve 20 bin akademisyenin şüpheli olduğunu tespit eden bir soruşturmanın bulunmadığını belirtti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı yıllara ait ALES, YDS, Komiser Yardımcılığı, KPDS ve benzeri sınavlarla ilgili soruşturmalar yürütülmektedir. Ancak 2005-2013 yılları arasındaki tüm ALES sınavlarına ilişkin bir soruşturma ya da 20 bin akademisyenin kopya çektiğine ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır."

BBC Türkçe'ye konuşan bir Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkilisi de, konuya ilişkin haberlerin kaynağının kendileri olmadığını söyledi.
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