Kahvehane basıp duvarın önüne dizdikleri vatandaşları dövdüler!

Başakşehir’de bir oyun salonuna giden çok sayıda polis, işyeri sahibi ve müşterilerini dışarı çıkararak duvar dibine dizdi. Daha sonra yurttaşlara şiddet uygulamaya başlayan polisin bu anları saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Özellikle 12 Eylül darbesinde okul ve kahvehane baskınlarında da benzer manzaralar yaşanıyordu.















12 Eylül darbesindeki OHAL uygulamaları, asker ve polisin sokakta ve okullarda yaptığı aramalardaki bu manzaralarla hafızalara kazınmıştı.







Mezopotomya Ajansı’ın haberine göre, İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe mahallesinde bulunan bir playstation salonunda polis şiddeti yaşandı. 12 Kasım günü yaşanan olayda, gece saat 23.28 sıralarında oyun salonuna gelen polisler, işyeri sahibi ve içeridekilerin tümünü dışarı çıkardı. Daha sonra dışarıda herkesi duvar dibine elleri duvara dayalı bir şekilde dizdi. Polis kimlik kontrolleri yapılan yurttaşları Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdiği sırada darp etmeye başlıyor. Bazı vatandaşları tokatlayan polis, kafalarını duvara vurmaya başladı.





Öğretmen olduğu belirtilen 2 kişi de polislerin hem hakaretlerine hem de fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Oyun salonunun müşterileri gibi işyeri sahibi de polisin bu şiddetinden kurtulamadı. Polisler işyeri sahibinin yüzünü de tokatladı. Polisin sergilediği bu şiddet anları, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.





POLİSLER SONRA GELİP ÖZÜR DİLEDİ





Yaşanan olay sonrası ulaştığımız ve güvenlik nedeniyle soyadını vermek istemeyen işyeri sahibi Ahmet, o geceyi şöyle anlattı: “Gece dükkanı ağabeyime teslim ettim. Ben dükkandan çıktıktan 5 dakika sonra polisler gelmiş. Playstationda oyun oynayan herkesi dışarı çıkarıp tek sıra haline koymuş ve dayak atarak hakaret etmiş. Bizim dükkana öğretmenler de geliyor. Öğretmen olduklarını söyleyenlere de vurmuşlar. Ağabeyimi de dövmüşler. Biz birkaç kişi dayak atan polis hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ardından polisler gelip bizden özür diledi. Mahallede her gün böyle olaylar yaşanıyor.”





‘HER GÜN YAŞANIYOR’





İşyeri sahibinin mahalleden bu tür olayların hemen her gün yaşandığı yönündeki iddialarını mahalle sakinleri de doğruluyor. Güvenlik gerekçesiyle isimlerini vermekte çekinseler de, mahalle sakinlerinin anlatımlarına göre, mahallelerine Mayıs 2017’de kalekol yapılmasının ardından özel harekat polisleri tarafından vatandaşlara yönelik keyfi uygulamalar, hakaret ve darp olayları artmaya başladı.