Samanyolu Haber /Dünya / ABD istihbaratından Trump'a 'Rusya uyarısı' /07 Ocak 2017 16:13

ABD istihbaratından Trump'a 'Rusya uyarısı'

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğinin iddia edildiği istihbarat servisleri tarafından hazırlanan detaylı raporda, Rus hackerların seçimlerden sonra da ABD'li kuruluşları hedef almaya devam ettiği ve yeni Başkan Donald Trump yönetimi döneminde kullanılabilecek materyaller topladığı öne sürüldü.

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İstihbarat kurumlarının hazırladığı ‘2016 seçimlerinde Rusya'nın eylemleri ve niyetleri' isimli raporun gizliliğinin kaldırılmasının ardından açıklanan bölümünde Rusya'nın Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin ardından da müdahalelere devam ettiği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Seçim gününden hemen sonra Rus istihbaratı ABD hükümeti çalışanlarını, ABD'li düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı olan kişilerie, ulusal güvenlik, savunma ve dış politika alanlarındaki STK' hedef alan bir ‘avlama' kampanyasına başladı." Açıklamada bu ‘avlama kampanyası' doğrultusunda Trump yönetiminin amaçları ve planlarına yönelik materyal toplandığı vurgulandı.
(Sputnik)
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