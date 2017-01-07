ABD istihbaratından Trump'a 'Rusya uyarısı'

İstihbarat kurumlarının hazırladığı ‘2016 seçimlerinde Rusya'nın eylemleri ve niyetleri' isimli raporun gizliliğinin kaldırılmasının ardından açıklanan bölümünde Rusya'nın Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin ardından da müdahalelere devam ettiği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:





"Seçim gününden hemen sonra Rus istihbaratı ABD hükümeti çalışanlarını, ABD'li düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı olan kişilerie, ulusal güvenlik, savunma ve dış politika alanlarındaki STK' hedef alan bir ‘avlama' kampanyasına başladı." Açıklamada bu ‘avlama kampanyası' doğrultusunda Trump yönetiminin amaçları ve planlarına yönelik materyal toplandığı vurgulandı.

(Sputnik)