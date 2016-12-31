Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Putin'e yönelik ilginç çıkış /31 Aralık 2016 15:32

Trump'tan Putin'e yönelik ilginç çıkış

ABD ile Rusya arasında esen yeni Soğuk Savaş rüzgarına müstakbel başkan Donald Trump'tan beklenmedik bir tepki geldi. Trump Obama yönetiminin yakın zamanın en sert yaptırımını uyguladığı Rus lider Putin'e övgü dolu sözler yağdırdı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus diplomatların ABD’den sınırdışı edilmesi üzerine misilleme yapılmayacağını açıklamasının ardından, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump Putin’e övgü dolu sözler söyledi.

Obama yönetimi 35 Rus diplomatı, ABD seçimlerinde siber müdahale yaptıkları gerekçesiyle, sınırdışı etmişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e ‘Moskova’daki Amerikan Büyükelçiliği’nden 31, St. Petersburg’daki Amerikan Konsolosluğu’ndan da 4 çalışanın sınırdışı edilmesini’ önerdiğini açıklamıştı.
Fakat  Putin, Washington yönetiminin attığı yeni adımları ‘düşmanca provokasyon’ diye nitelendirdi. ‘Hiç kimseyi sınırdışı etmeyeceklerini’ vurgulayan Putin, ABD’ye verilecek yanıta yeni başkan Trump’ın tavrına göre karar vereceklerini vurguladı.

Putin’in bu açıklamasının üzerine ABD başkanlığını 20 Ocak 2017’de Barack Obama’dan devralacak olan Trump, dün akşam Twitter üzerinden Putin’i övdü.
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