Milli Takım küme düştü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. maçında Konya'da İsveç'e 1-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. İsveç'in golünü 71. dakikada Granqvist penaltıdan kaydetti.
Serdar sakatlandı
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi ısınma esnasında sakatlık geçiren Galatasaraylı savunma oyuncusu Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı ve yerine Kaan Ayhan ilk 11’e dahil edildi.
Alman kültürü
İsveç karşılaşmasında ilk onbirimizde yer alan futbolculardan Kaan Ayhan (Gelsenkirchen), Hasan Ali (Neuwied), Yunus Mallı (Kassel), Hakan Çalhanoğlu (Mannheim) ve Cenk Tosun’un (Wetzlar) Almanya doğumlu olması dikkat çekti.