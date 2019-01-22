2018’de Almanya’da en çok bu araçlar satıldı





ALMANYA’DA 2018 yılında 3.4 milyon yeni otomobil trafiğe çıktı. Benzinli otomobillerin satışı arttı, dizel düştü. Elektrikli otomobil satışında rekor yok. Satılan yeni araçların yüzde 62.4’ü benzinli. 2017’de satılan yeni araçların yüzde 57.7’si benzinliydi. Benzinli araçlar dizel motorlu araçlardan çok daha fazla yakıt harcıyor ve karbondioksit salıyor. 2017’de yüzde 38.8 olan dizel motorlu yeni araç satışı geçen yıl yüzde 32.3’e düştü.

Norveç’te yüzde 31.2 ile rekor kıran elektrikli yeni otomobil satışı Almanya’da yüzde 1’de kaldı. 2018’de 36 bin elektrikli yeni otomobil trafiğe çıktı. Satılan hibrit otomobil sayısı 130 bin 258, gazlı otomobil sayısı ise 10 bin 804.





EN ÇOK SATAN MODELLER

Almanya’da geçen yıl en çok satan 20 otomobil modeli şöyle:

VW Golf: 211 bin 512.

VW Tiguan: 74 bin 749.

VW Polo: 70 bin 488.

VW Passat: 70 bin 7.

Mercedes C serisi: 62 bin 784.

Skoda Oktavia: 58 bin 444.

Audi A4: 53 bin 340.

Mercedes E serisi: 51 bin 175.

Mini: 50 bin 494.

Ford Focus: 49 bin 279.

Opel Corsa: 47 bin 848.

Ford Fiesta: 47 bin 224.

Opel Astra: 45 bin 932.

Audi A3: 45 bin 901.

Skoda Fabia: 44 bin 900.

BMW 1 serisi: 44 bin 143.

Seat Leon: 43 bin 45.

VW Touran: 42 bin 623.

BMW 5 serisi: 42 bin 358.

Ford Kuga: 42 bin 276.