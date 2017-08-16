ABD Dışişleri Bakanlığı hizmet hareketini bakın nasıl tanımladı?

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Tillerson, Türkiye’de yetkililerin bazı dini azınlık gruplarına mensup kişilerin insan haklarını sınırlamaya devam ettiğini iddia etti.

Aleviler gibi Sunni olmayan Müslümanların, gayr-i müslimlerin koruma haklarına sahip olmadığını, ayrımcılık ve şiddetle karşılaştığını belirten Tillerson, tutuklu rahip içinse, “ABD, Türkiye’de haksız olarak tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını desteklemeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

DİYANETE ELEŞTİRİ

“Anayasa ülkeyi laik bir devlet olarak tanımlıyor; vicdan, dini inanç, fikir, ifade ve ibadet özgürlüğü öngörüyor ve dini nedenlere dayanan ayrımcılığı yasaklıyor. Dini konular, görevi özellikle Sünni İslam’ın uygulanması ve teşvik edilmesini sağlamak olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine ve idare ediliyor” ifadeleriyle başlayan raporda,hizmet hareketi bir eğitim grubu olarak tanımlandı.

HİZMET HAREKETİNİ NASIL TANIMLADI

RAPORDA Fethullah Gülen, “kendi isteğiyle sürgünde olan Müslüman din adamı” olarak tanımlanırken, Hizmet Hareketinin, kendisini, “İslam’dan ilham alan bir medeni, kültürel ve eğitim hareketi” olarak tanımladığı ancak Türk hükümeti tarafından “terör örgütü olarak görüldüğü” belirtildi.

Raporda, “medyanın Fethullah Gülen’in öncülüğündeki hareketten etkilenen 200 bin ila 4 milyon kişinin olabileceğini tahmin ettiği” aktarıldı.





Darbe girişiminden sonra ilan OHAL kapsamında hükümetin, Diyanet’ten 3 bin 600 civarı kişi dahil, Gülen ve darbe girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 75 binden fazla devlet memurunu gözaltına ya da açığa aldığı belirtilen raporda, Hıristiyan gruplarla bağları bulunan çeşitli kişiler de dahil olmak üzere bazı yabancı vatandaşların da gözaltı, ikamet izni sorunları ya da ülkeye alınmama gibi sorunlarla karşılaştıkları kaydedildi.





Yine raporda, hükümetin Aleviler’e “aykırı bir Müslüman mezhep” olarak muamele etmeyi sürdürdüğü, Aleviler’in ibadet yerlerini tanımadığı ve terör propagandası yaydığı iddiasıyla Aleviler’e ait bir televizyon istasyonunu kapattığı belirtildi.





