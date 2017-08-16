Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü sanatçı ailesi ile saldırıya uğradı /16 Ağustos 2017 08:54

Ünlü sanatçı ailesi ile saldırıya uğradı

Sanatçı Suavi aracıyla Balıkesir-İstanbul yolunda ailesiyle birlikte yolculuk ederken, şehir magandalarının saldırısına uğradı!

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Ünlü sanatçı Suavi, Balıkesir-İstanbul yolunda Kemalpaşa mevkiinde aracıyla giderken saldırıya uğradı. Başka bir aracın ailesiyle içinde bulundukları aracı sıkıştırdığını ve şarampole yuvarlamaya çalıştığını söyleyen Suavi, yaşananları “Bir buçuk dakika kadar filmlerdeki gibi” diyerek özetledi.
Suavi, “saldırı” olarak nitelediği olayı  şu sözlerle anlattı:
“Balıkesir-İstanbul yolunda aracımla ailemle birlikte yol alırken nizami bir sollamada arkadaki araç selektör yaptı. Sağa geçip pencereden ellerimi dışarı çıkarıp buyur geç işareti yaptım. Ama bunların derdi sanırım başka bir şeydi. Yolda bir buçuk dakika kadar filmlerdeki gibi o araç bizi sıkıştırmaya şarampole yuvarlamaya, hızla giden araçların arasına atmaya çalıştı. Araçta 3 kişiydiler… Sağ tarafımıza gelip küfürler ettiler. Biz yine kaçmaya çalıştık. Yolumuzu kesip durdurmaya çalıştılar refleksle aracın sağından kaçtım. Sol tarafıma girdiler sert bir cisim patlattılar. Olaylar bittiğinde sakinleştiğimizde aracıma sonradan baktığımda sol yan tarafta cama bir şey olmamış ama atılan cisim metali göçertmiş…
Hızla uzaklaştılar daha sonra ama plakayı almıştık. Kemalpaşa Merkez Jandarma Karakolu’na gidip ifade verdim. Daha sonra savcılık devreye girip aracın yakalanması için talimat verdi.

“BU YAŞANILANLAR BANA PLANLI BİR ŞEY GİBİ GELİYOR”
Bu yaşanılanlar bana planlı bir şey gibi geliyor, tecrübelerim onu gösteriyor. Ben son derece sakin ve dikkatli bir sürücüyümdür. Dediğim gibi bunların derdi başka bir şeydi…
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