Biniş kartınızı sosyal medyadan paylaşmayın

Uçak yolculukları öncesi sosyal medyadan paylaşılan biniş kartı üzerindeki bilgilerle kimlik detaylarınıza ulaşılabilir. Bu bilgilerle kredi kartınız başkaları tarafından kullanılabilir.





Hürriyet'te Uğur Cebeci'nin, "Uçaklar yaşlanmaz" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





Bu yılın modası, transfer olan futbolcu oynayacağı futbol takımının kentine uçarken biniş kartının fotoğrafını çekiyor. Sonra da sosyal medyadan paylaşıyor. Bir bakıyorsunuz uçuş kartında bilet numarası var. Veya barkod ortada.





Kötü niyetli olanlar, bu detay gibi gözüken bilgilerden yola çıkıp çok kısa sürede kimlik bilgilerinize ulaşabilir. Bir sonraki adım bileti aldığınız kredi kartı bilgileriniz... Ya biriktirdiğiniz miller? Başkası tarafından kullanılıp bilete çevrilebilir.





Sosyal medyadan biletinizi, uçuş kartınızı paylaşırken dikkat!