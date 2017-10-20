ABD’den vize krizine ilişkin bir açıklama daha

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı basın toplantısında iki ülke arasında yaşanan vize kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ‘Türkiye ile vize görüşmeleri verimli geçti. Önemli ilerlemeler kaydettik’ dedi. Nauert, krizin kısa sürede çözülmesini beklediğini de açıkladı.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmasına ilişkin de açıklama yaptı.







Türkiye’de gözaltına alınan, akademisyen, gazeteci, sivil toplum örgütü üyeleri ve aktivistlerle ilgili konuşan Nauert, tutuklamalarda ‘kanıt yetersizliği olduğunu belirtirken, bu durumdan dolayı kaygılı olduklarını dile getirdi.





Nauert, “Türkiye’de yapılan tutuklamalarla ilgili endişelerimizi Türk hükümetine defalarca ilettik” dedi.