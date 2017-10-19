Doğu Perinçek'ten Soner Yalçın'a: Odatv sürekli fitne yayıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Odatv imtiyaz sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın’a bir mektup yazdı. Perinçek, gazeteci Yalçın’ın yazısında “Yalçın Küçük'ü referans vermesini" sert sözlerle eleştirdi.







Doğu Perinçek mektubunda;





"Sizin Yalçın Küçük’ü yeğlemeniz, cesaretsizliğinizden ileri geliyor. Çünkü, Yalçın Küçük sistemin içinde. Onu övmekten bir zarar görmezsiniz. Ancak Türkiye’de büyük ağırlığı olan vatansever güçler, Odatv hakkında bir değerlendirme yapıyorlar.



Değerli arkadaş, bir kez daha belirtiyorum: Odatv sürekli fitne yayını yapıyor: Vatan Savaşına karşı, Türk Ordusunun komutanlarına karşı, Vatan Partisi’ne karşı eline ne kadar fitne malzemesi geçerse, kim Doğu Perinçek’i, TSK Komutanlarını hedef alırsa, hemen seslendiriliyor. Bu çok dikkat çekici... Bundan korkmayız, zarar da görmeyiz. Karakterimi, niteliklerimi bugüne kadar çok iyi öğrenmiş olmalısın. Bana karşı yapılan hiçbir yayından çekinmem. Tek bildiğim, davama bağlı kalmaktır; halkıma, milletime, vatanıma, devrime, bilimsel sosyalizmin hedeflerine bağlı kalmaktır. O nedenle bu mektubu size, kendimle ilgili kaygılar nedeniyle değil, değer verdiğim bir arkadaşımın ilerde mahcup olmayacağı konumlarda bulunmaması için yazıyorum." ifadelerini kullandı.







