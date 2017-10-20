Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Gökçek tweeti! /20 Ekim 2017 00:45

Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Gökçek tweeti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası gündemdeyken Bülent Arınç Twitter'dan çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Gökçek'ten iki farklı 'yeniden adaylık' açıklaması

‘Oturduğu koltuktan kalmakta sıkıntı yaşıyorsa…’

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kulislerdeki bilgilere göre Gökçek’in kesin gibi ama tarihi net değil.

Tartışmaya şimdi de “Ankara’yı parsel parsel sattı” diyen Bülent Arınç da dahil oldu. Arınç sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Arınç twitter hesabında daha önce attığı bir tweeti “sabitlenmiş tweet” haline getirdi.

Arınç tweetinde Hint atasözü vardı.

Tweet’te görüntüler şu ifadelerle yer alıyordu: “Bir Hint Atasözünde denir ki: ‘EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR'”


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