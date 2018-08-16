Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Türkiye'ye yine sert açıklamalar /16 Ağustos 2018 09:05

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Türkiye'ye yine sert açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Beyaz Saray'ın Amerikalı Pastör Andrew Brunson'ın serbest kalması talebini yineledi ve Brunson ABD'ye dönene kadar "ödün vermeyeceklerini" kaydetti.

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Mike Pence ilk tweet'inde, "Pastör Andrew Brunson Türkiye'de tutulan masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump'ın yabancı topraklarda haksız yere hapsedilen Amerikalıların evlerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüklerini görme kararlılığını sınamazsa iyi olur" dedi.

Pence ikinci tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı:

"@POTUS (Başkan Trump) ve ben Pastör Brunson serbest bırakılana ve ABD'deki ailesine, arkadaşlarına ve kilisesine geri dönene kadar ödün vermemeye kararlıyız. Her Amerikalı Pastör Andrew Brunson ve eşi Noreen için bu inançlı din adamı evine dönene kadar dua etmeye devam etmeli" dedi.


ABD'li pastör Andrew Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz bugün ikinci kez reddedildi.
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