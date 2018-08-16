Samanyolu Haber /Gündem / IMF'den Türkiye açıklaması: Yakından izliyoruz /16 Ağustos 2018 09:37

IMF'den Türkiye açıklaması: Yakından izliyoruz

Uluslarara Para Fonu (IMF) Sözcüsü, Türkiye'deki finansal gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

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IMF Sözcüsü, Türkiye'den finansal destek talebinin gelmediğini belirterek, "Durumu yakından izliyoruz. Yeni yönetimin güçlü ekonomik politikalara bağlılığını ispatlaması gerekecek." dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Uluslarara Para Fonu (IMF) Sözcüsü, Türkiye'nin piyasalarda oynaklığın yaşandığı bir dönemde istikrarı desteklemek ve dengesizlikleri azaltmak için güçlü ekonomik politikalar ortaya koyması gerektiğini bildirdi. 

Sözcü, "Son piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin bir taraftan merkez bankasının fiyat istikrarını koruma görevini yerine getirmesinde tam operasyonel bağımsızlığını sağlarken, diğer taraftan makroekonomik istikrarı destekleyecek ve dengesizlikleri azaltacak güçlü ekonomik politikalara bağlılığı ispatlaması gerekecek" ifadelerini kullandı.

IMF Sözcüsü, Türk yetkililerin kendilerinden finansal destek talep etmeyi düşündüklerine dair bir işaret olmadığını belirtirken, durumu yakında izlemekte olduklarını ifade etti. 
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