Türk Telekom’un yüzde 55’i bankalara devroluyor

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.

Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle dendi: “OTAŞ’ın, şirketimiz Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 oranındaki paylarının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında bir kısım kredi veren bankalar tarafından şirketimize bildirimde bulunulmuştur.





Bu kapsamda, Türk Telekom’un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.













Bu bağlamda, şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda BTK’ye izin başvurusunda bulunulmuştur.”





Son olarak Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın Türk Telekom’daki yüzde 55 OTAŞ hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurduğu bildirilmişti.





Ne olmuştu?





Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.





OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.





Geçen aylarda konuya ilişkin yapılan toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları katılmış, toplantıda OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete devredilmesine yönelik plan öne çıkmıştı.





Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.





OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.