Samanyolu Haber /Gündem / AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Demirtaş bırakılsın /22 Kasım 2018 12:49

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Demirtaş bırakılsın

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın en kısa zamanda serbest bırakılmasını umduklarını belirtti.

SHABER3.COM

'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı' vesilesiyle Ankara'da bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Mogherini, "Demirtaş’ın serbest bırakılmasını umuyoruz” diye konuştu.

Mogherini, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Demirtaş bırakılsın Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:48:32