AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Demirtaş bırakılsın

'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı' vesilesiyle Ankara'da bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.







Konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Mogherini, "Demirtaş’ın serbest bırakılmasını umuyoruz” diye konuştu.





Mogherini, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.







