Sanal para birimleri neden kafa üstü çakıldı?

Son bir yılda sürekli kan kaybeden Bitcoin, geçen yılın sonlarında 19 bin 800 dolara yaklaşarak rekor kırmıştı.







Bu arada, diğer sanal birimleri de Bitcoin önceliğinde düşerken, Etherium ve Litecoin'in kayıpları da yüzde 13'e ulaştı. Uzmanlar, 5 bin dolar seviyesinin kripto para birimi için psikolojik eşik olduğuna işaret ederken, kripto paralardaki değer kaybının sürebileceği tahmininde bulunuyor.





Kripto para birimlerinde yaklaşık bir haftadır süren keskin düşüşler, işlem hacmi ve pazar büyüklüğünü de daralttı. 2018 yılının ilk çeyreğinden bu yana küçülen kripto para piyasaları yeni bir değer kaybı kriziyle karşı karşıya.





Kripto para birimleri neden değer kaybediyor ?







Euronews’e konuşan CoinMetro kripto para işlem platformunun CEO’su Kevin Murcko, Bitcoin'in en çok değer kazandığı dönemlerde dahi, düşme eğiliminde olduğunu açıkladı.





Piyasadaki bütün kripto para birimlerinin yeni aktifler olduğunun altını çizen Murcko, "Bitcoin gibi sanal para birimlerinin değer kazanmasının, içerdiği teknoloji veya arkasında somut bir değer olduğu için değil, sadece spekülasyon kaynaklı olduğunu" ileri sürdü.





Murcko açıklamasına şöyle devam etti: "Medyada sıkça gündeme gelmesiyle, halk arasında kripto parayla kısa zamanda zengin olunabileceği kanaati yerleşti. Dolayısıyla, kripto paralarının değeri sıfır seviyesindeyken 800 milyar doları buldu. Ancak varılan bu seviyenin sürdürülebilir olması beklenemezdi" dedi.





"Finansal spekülasyonun sebep olduğu bir balonun patlamasına tanık oluyoruz" diyen Murcko, "Kolay ve kısa yoldan para kazanma arzusu, kripto para birimi balonuna yer verdi, ama bu aynı istek de balonun patlamasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.





'Korku psikolojisi değer kaybına sebep oluyor'





Murcko'ya göre, sanal para sahibi olanların korku psikolojisi de piyasayı kötü anlamda etkiliyor. Herkes elindeki aktiflerin değerinin sıfırlanacağı korkusuyla, paralarını satmak isteyince piyasadaki sanal para birimlerin değeri, borsa hisseleri gibi giderek değer kaybediyor.





Kripto parayla oluşan fonların etkisi





AmaZix’te yatırım danışmanlığı yapan José Maria Macedo, Euronews’e yaptığı açıklamada, kripto paraların değer kaybetmesindeki bir diğer etkenin altını çizdi.





Geçen yıl kripto paralarının zirve yaptığı Ekim ve Kasım aylarında bir çok fonun oluştuğunu ve bir yıllık kontratların dolmasıyla geri ödemelerin yapılması için ellerindeki aktifleri satmak zorunda kaldıklarını açıkladı.





Dolayısıyla, kripto para birimlerin değerinin, 2019 yılında da düşmeye devam edeceği öngörülüyor.





Kripto para birimleri hala gelecek vadeden bir yatırım mı?





Kripto paraların gelecekte "iyi" bir yatırım olacağını söyleyen Murcko, "Aslında, balonun patlamasının, kripto paranın geleceği adına faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.





Sanal paranın henüz yeni bir pazar olduğunu hatırlatan Murcko, "Daha önceki yıllarda internet balonu ve emlak balonu da patlamıştı. Ama bugün önemli pazarlar haline geldi. Sanal para birimlerine getirilecek düzenlemelerle daha güvenilir bir aktif olacağını düşünüyorum dedi.





Euronews