Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet para karşılığı röportajı hem kabul etti, hem de etmedi! /22 Kasım 2018 12:27

Hürriyet para karşılığı röportajı hem kabul etti, hem de etmedi!

Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, köşe yazarlarından Ayşe Arman'ın para karşılığı röportaj yaptığı iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soysal, reklam anlaşması çerçevesinde yazarların da katıldığı projeler yapıldığını ifade etti

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Mehmet Soysal, "Son günlerde, başta Ayşe Arman olmak üzere gazetemiz yazarlarına yönelik bir karalama kampanyası kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Türk basının ‘amiral gemisi' olan Hürriyet Gazetesi, güçlü yazar ve muhabir kadrosu ile 70 yıldır Türkiye gündemini belirlemektedir" ifadesini kullandı.

"Bu vasfından ötürü gazetemiz, başta sosyal sorumluluk çalışmaları olmak üzere geniş kitlelere ulaşmak isteyen tüm sektörler ve projeler için en çok tercih edilen yayın organlarının başında gelmektedir" diyen Soysal, şöyle devam etti:

— Proje yönetimi kapsamında paydaş sıfatıyla pek çok kurumla reklam işbirliği yapan Hürriyet Gazetesi, ‘haber değeri' anlayışından ödün vermeden bu işbirliklerini haber içeriği olarak da kamuoyuna ulaştırmaktadır. Özellikle yazarların katılımı ile gerçekleştirilen bu tip çalışmalarda, projeyi gerçekleştiren kurum ile gazetemiz arasındaki reklam anlaşması haricinde gazetecileri bağlayan herhangi bir ticari işbirliği söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla gazetemiz yazarlarının da herhangi bir proje komisyonu ile çalışması mevzu bahis değildir.

— Bu vesile ile Hürriyet Gazetesi ve yazarlarına yöneltilen bu ithamın gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz.Gazetemiz 70 yıldır olduğu gibi bundan sonra da gündemi belirlemeye, ses getiren haber çalışmalarına imza atmaya ve projeler geliştirmeye devam edecektir.
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