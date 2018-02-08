AB Türkiye ile zirveyi Brüksel'den Varna'ya alınması ile mesaj verdi...

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la biraraya gelecek.

Reuters, üst düzey AB yetkililerine dayandırdığı haberinde, zirvenin Brüksel yerine Varna'da düzenlenmesinin, Avrupa tarafının buluşmayı 'düşük profilli tutmak' istemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

'GERİLİMDEN DUYULAN RAHATSIZLIK YÜZÜNDEN'

AB yetkilileri, AB liderlerinin Türkiye ile ilişkilerdeki gerilimden duydukları rahatsızlık nedeniyle zirveyi Brüksel yerine Varna'da yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

TÜRK TARAFI BRÜKSEL'DE TOPLANILMASINI TALEP ETTİ'

Bir AB yetkilisi, Türkiye'nin zirvenin Brüksel'de yapılmasını istediğini, ancak Avrupa tarafının 'zirvenin profilini düşürmek' amacıyla AB dönem başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde karar kıldığını aktardı.





'ZORLU GEÇECEK'





Haberde hem Türk hem de Avrupa tarafının zirvenin zorlu bir atmosferde gerçekleşeceği beklentisinde oldukları belirtildi. Ancak karşılıklı çıkarların diyaloğu sürdürmek dışında seçenek bırakmadığı vurgulandı.



