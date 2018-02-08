Kuytul dahil 25 kişi tutuklanma talebiyle mahkemede

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.





'DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ'





"Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlamaları yapılan 28 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.





Şüphelilerden 25'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında çok sayıda dosyayı da adliyeye getirdi.