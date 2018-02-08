Samanyolu Haber /Gündem / Kuytul dahil 25 kişi tutuklanma talebiyle mahkemede /08 Şubat 2018 20:16

Kuytul dahil 25 kişi tutuklanma talebiyle mahkemede

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 28 kişiden 25'i, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

'DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ'

"Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlamaları yapılan 28 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 25'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında çok sayıda dosyayı da adliyeye getirdi.
Öte yandan, İstanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis adliye ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

'SUÇ ÖRGÜTÜ' İDDİASI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.

VAKFA KAYYIM ATANDI

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetleri iddiasıyla kayyım atanmıştı.
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