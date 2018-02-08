İstanbul'da iflaslar artınca ofis kiraları düşüşe geçti

Gayrimenkul veri araştırma şirketi REIDIN'in, İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan Ofis Kira Endeksinin 2017 dördüncü çeyrek sonuçları açıklandı.





Üç büyük şehirdeki ofis kiralarının 2017 yılındaki genel trendini de içeren raporda, ofis doluluk oranlarının son çeyrekte genel bir düşüş eğilimine girmesi dikkat çekti.





Dördüncü çeyrekte İzmir ve İstanbul'daki ofis kiraları farklı oranlarda azalırken, Ankara'da bu düşüş sadece üst segment ofis binalarına yansıdı. 2017 genel değerlendirmesinde ise en güçlü fiyat artış trendi İzmir'de yaşandı.





REIDIN Ofis Kira Endeksi'ne göre İstanbul geneli ofis kira değerlerinde bir önceki çeyrek dönem verilerine göre üst fiyat segmentinde yüzde 0,43, alt fiyat segmentinde ise yüzde 0,52 oranında azalış yaşandı. Ofis binalarının yoğunlaştığı 14 bölge için hesaplanan metrekare kira değerleri baz alındığında, üst fiyat segmentinde metrekare değerlerine göre 28,12 dolar, alt fiyat segmentinde ise 18,65 dolar ile, Anadolu Yakası'ndaki en yüksek kira değerine sahip bölge Ataşehir Ofis Bölgesi oldu. En düşük kira gelirine sahip bölgelerde ise, üst fiyat segmentinde 11,96 dolar, alt fiyat segmentinde ise 4,27 dolar ile Kurtköy Ofis Bölgesi öne çıktı.





Beşiktaş, Kağıthane, Şişli bölgelerindeki ofis binalarını kapsayan İstanbul Merkezi İş Alanı (MİA) üst fiyat segmenti metrekare değeri 34,47 dolar, alt fiyat segmenti ise 19,01 dolar olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda ise MİA dışındaki ofis bölgelerine bakıldığında Maslak Ofis Bölgesi üst fiyat segmentinde metrekare değerlerine göre 30,01 dolar, alt fiyat segmentinde ise 20,41 dolar ile en yüksek kira değerine sahip bölge oldu. En düşük kira gelirine sahip bölge ise, üst fiyat segmentinde 7,28 dolar/m2, alt fiyat segmentinde ise 5,81 dolar/m2 ile Beylikdüzü-Esenyurt Ofis Bölgesi oldu.





İstanbul ofis bölgelerindeki doluluk oranı düşüş eğiliminde

Avrupa Yakası'nda ofislerin yoğun olduğu İstanbul Merkezi İş Alanı (Beşiktaş, Kağıthane, Şişli) en yüksek kiralanabilir alana sahip bölge oldu. Bu bölgede kiralanabilir alanlardaki doluluk oranının üçüncü çeyrekte yüzde 91,49 iken, dördüncü çeyrekte yüzde 88,76'ya düşmesi dikkat çekti. Anadolu Yakası'nda ise en yüksek kiralanabilir alan yine Ümraniye Ofis Bölgesi olarak ölçülürken, bu bölgedeki kiralanabilir alandaki doluluk oranı da yüzde 97,16'dan yüzde 89,2'ye düştü.





Ofis bölgelerindeki doluluk oranları İzmir ve Ankara'da da düştü

Eskişehir Yolu, Öveçler, Çankaya, Yenimahalle-Beştepe bölgelerini içeren Ankara Merkezi İş Alanı ofis kira değerlerinde bir önceki çeyrek verilerine göre üst segmentte yüzde 0,20 düşüş, alt segmentte ise yüzde 0,54 oranında artış kaydedildi. Ankara Merkezi İş Alanı ofis binalarının doluluk oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,57 artarak yüzde 87,62 oldu.





Bayraklı ve Bornova bölgelerini içeren İzmir Merkezi İş Alanı ofis kira değerleri önceki çeyreğe göre üst segmentte yüzde 0,74, alt segmentte yüzde 0,10 oranında düştü. İzmir Merkezi İş Alanı ofis binalarının doluluk oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 azalarak yüzde 88,41 oldu. İzmir İkincil Ofis Bölgesi olarak belirlenen Konak Ofis Bölgesi'nde ise üst segmentte yüzde 4,49, alt segmentte yüzde 2,38 oranında düşüş saptandı. Konak Ofis Bölgesi'nde ofis binalarının doluluk oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,93 azalarak yüzde 92,50 oldu.





Yıllık değerlendirmede en belirgin artış eğilimi İzmir'de

REIDIN Ofis Kira Endeksine göre İstanbul'da, 2017 yılı genelinde üst fiyat segmentinde yüzde 0,08 artış, alt fiyat segmentinde ise yüzde 0,35 oranında düşüş yaşandı. Ankara'da yıl boyunca ofis kiralarında kaydedilen değişiklikler ise yıl sonuna üst fiyat segmentinde yüzde 0,76 düşüş, alt fiyat segmentinde ise yüzde 0,89 artış olarak yansıdı. İzmir'deki ofis kiraları 2017 genelinde üç şehir arasında alt fiyat segmentindeki en yüksek artışı kaydederek yüzde 1,10 arttı, üst fiyat segmentindeki kiralar ise yüzde 0,22 artış gösterdi. İzmir 2017 yılı genel değerlendirmesinde, iki segmentte de artış eğilimini koruyan tek şehir oldu.