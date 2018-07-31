Samanyolu Haber /Gündem / AB Komisyonu'ndan cenaze aracı vermeyen Bursa Belediyesi'ne tepki /31 Temmuz 2018 13:46

AB Komisyonu'ndan cenaze aracı vermeyen Bursa Belediyesi'ne tepki

Avrupa Birliği, Ege Denizi’nde boğulan 2 küçük çocuk ve annelerine Bursa Belediyesi tarafından cenaze aracı verilmemesine tepki gösterdi.

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AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada bebeklerin cenaze işlemlerinin ailelerinin talebi çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği, bunun ‘ahlak’ın ve ‘insan haklarına saygının’ gereği olduğu vurgulandı. 

Yunanistan’a geçmeye çalışırken ebeveynleriyle birlikte boğulan bebekler Bursa’ya getirilmiş ancak Bursa Belediyesi siyasi zihniyeti gereği cenaze aracı vermeyi reddetmişti. HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun olayı duyurması üzerine kamuoyunda ciddi tepkiler oluşmuştu. 

Bir soru üzerine açıklama yapan AB Komisyonu, aralarında 3 bebeğin olduğu 6 kişinin Yunanistan’a geçmeye çalışırken hayatlarını kaybetmelerinden ‘derin üzüntü’ duyduğunu açıkladı. AB, kurbanların teamüllere uygun şekilde cenaze işlemlerinin gerçekleştirileceğini umduğunu vurguladı. 

AB Komisyonu geçen yılki ilerleme raporunda Hizmet hareketi mensuplarının ‘toplu cezalandırmaya’ muhatap oldukları tespiti yapmıştı. 

Kamuoyunda oluşan infial üzerine açıklama yapan Bursa Belediyesi, cenazelerin ailelerin talebi üzerine kendi imkanlarıyla taşındığını duyurmuş ancak Gergerlioğlu açıklamanın gerçek dışı olduğunu, Belediye yetkililerinin kendisine ‘F...cülere araç verilmediğini söylediklerini belirtmişti. Bugün Cumhuriyet gazetesine açıklama yapan bebeklerin amcası da Gergerlioğlu’nu doğruladı. 
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